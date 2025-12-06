[12.6 J1第38節 名古屋 1-0 福岡 豊田ス]J1第38節が6日に行われ、17位名古屋グランパスはホームで12位アビスパ福岡に1-0で勝利した。今季限りで退任する名古屋の長谷川健太監督にとっては、これがラストゲーム。また、FWキャスパー・ユンカーも契約満了による退団が決まっている中、2試合連続でスタメン出場した。名古屋はスコアレスの時間が続いたが、後半アディショナルタイム4分にPKを獲得。VARのオンフィールドレビュー