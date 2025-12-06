【J1第38節】(メルスタ)鹿島 2-1(前半1-0)横浜FM<得点者>[鹿]レオ・セアラ2(20分、57分)[横]天野純(90分)<警告>[鹿]鈴木優磨(26分)、レオ・セアラ(58分)[横]ジェイソン・キニョーネス(26分)、植中朝日(36分)、関富貫太(63分)、角田涼太朗(80分)、ジョルディ・クルークス(90分+5)観衆:37,079人主審:木村博之├鹿島が9年ぶりJリーグ制覇!! 得点王レオ・セアラ2発、鬼木体制1年目で常勝軍団復権!!├9年ぶりVに涙の鹿島DF