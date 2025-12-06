[12.6 J1第38節 鹿島 2-1 横浜FM メルスタ]鹿島アントラーズが6日、J1第38節で横浜F・マリノスを2-1で破り、9年ぶり9回目のJリーグ制覇を決めた。3420分間フルタイム出場でチームを支えたDF植田直通は試合後、満員の観客に向けて「鹿島が一番だ!!!」と絶叫した。勝てば優勝という条件のもと、前半20分にエースのFWレオ・セアラが先制点を奪い、シュート数5-0という完璧な内容でハーフタイムを迎えたこの日の鹿島。後半12分にレ