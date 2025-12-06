[12.6 J1第38節 柏 1-0 町田 三協F柏]J1リーグは6日に最終節となる第38節を行った。2位の柏レイソルは6位のFC町田ゼルビアに1-0で勝利。だが、他会場の首位・鹿島アントラーズが勝利したため、勝ち点1差を縮められず準優勝に終わった。引き分け以上で14年ぶり2度目の優勝の可能性がある柏は、前節に自身初のハットトリックを記録したFW細谷真大を2試合連続で先発起用。3-4-2-1の布陣を敷き、GKは小島亨介、3バックは左からDF杉