[12.6 J1第38節 鹿島 2-1 横浜FM メルスタ]J1リーグは6日、最終第38節を行い、鹿島アントラーズが9年ぶり9回目のJリーグ制覇を決めた。エースFWレオ・セアラが得点王を手中に収める2ゴールを挙げ、横浜F・マリノスを2-1で撃破。川崎Fで4度のJリーグ制覇を成し遂げた鬼木達監督の就任1年目、大観衆の本拠地メルカリスタジアムで常勝軍団復権を告げた。2位の柏と勝ち点1差の鹿島は勝てば優勝が決まるという条件のもと、37,079人