[12.6 J1第38節 浦和 4-0 川崎F 埼スタ]浦和レッズは6日、J1最終節で川崎フロンターレを4-0で破った。クラブワールドカップにも出場したシーズンを圧勝で締めくくった。ホーム最終戦の浦和が良い入りを見せ、前半19分にはMF中島翔哉のパスを受けたMFマテウス・サヴィオがペナルティエリア内からシュート。これはこの試合が川崎FラストマッチとなるDFジェジエウに阻まれた。同31分にはサヴィオが敵陣でDFフィリプ・ウレモビッチ