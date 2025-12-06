【J1第38節】(Eピース)広島 2-1(前半0-0)湘南<得点者>[広]ヴァレール・ジェルマン(86分)、木下康介(90分)[湘]オウンゴール(78分)<警告>[広]ジャーメイン良(33分)観衆:26,373人主審:池内明彦└広島が後半41分から逆転2発で湘南撃破!! スキッベ体制最後のリーグ戦で勝利