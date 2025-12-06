【J1第38節】(埼玉)浦和 4-0(前半1-0)川崎F<得点者>[浦]サミュエル・グスタフソン(44分)、チアゴ・サンタナ(54分)、根本健太(58分)、イサーク・キーセ・テリン(77分)<警告>[浦]マリウス・ホイブラーテン(45分+2)、イサーク・キーセ・テリン(68分)[川]フィリプ・ウレモビッチ(72分)主審:小屋幸栄└今季で退団のサンタナがゴール!! 安部裕葵はアシスト!! 浦和が川崎Fに4発、世界に挑戦したシーズンを圧勝で締めくくる