【J1第38節】(三協F柏)柏 1-0(前半0-0)町田<得点者>[柏]オウンゴール(63分)<警告>[柏]仲間隼斗(77分)観衆:14,092人主審:福島孝一郎├2位・柏は6連勝フィニッシュも14年ぶりJ1制覇ならず準V、OG先制点で町田破るが…首位・鹿島に追いつけず├勝利後に知った優勝の行方…柏DF古賀太陽が噛みしめる今シーズンの悔しさと収穫「ピッチで表現してきたものに間違いはない」├最終節に集中した柏FW細谷真大、前日深夜のW杯抽選