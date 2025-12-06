【J1第38節】(ヨドコウ)C大阪 1-3(前半1-2)横浜FC<得点者>[C]ディオン・クールズ(42分)[横]ジョアン・パウロ(20分)、小倉陽太(30分)、窪田稜(64分)<警告>[C]登里享平(56分)観衆:19,070人主審:今村義朗└「かわいすぎ」「最高の試合」横浜FC応援の美女がアウェー遠征を報告「大阪に来て本当によかった」