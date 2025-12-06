[12.6 J1第38節 広島 2-1 湘南 Eピース]サンフレッチェ広島は6日、J1最終節で降格が決まっている湘南ベルマーレを2-1で破ってミヒャエル・スキッベ体制最後のリーグ戦を勝利で飾った。なお広島は今月10日にホームで行うAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)が1試合残っている。広島は前半9分、FWジャーメイン良が敵陣深くでボールを奪ってショートカウンターを仕掛け、最後はMFトルガイ・アルスランがペナルティエリア手前か