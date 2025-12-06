2025年11月に話題になったクレジット／プリペイドカード関連のトピックスを紹介する。一部、12月発表のニュースも取り上げる。●新コード決済サービス「teppay」、2026年秋に開始へ！JR東日本は11月25日、「モバイルSuica」のアップデートを行い、2026年秋から新たにコード決済サービス「teppay（テッペイ）」を開始すると発表した。27年春には「モバイルPASMO」でも同サービスの提供を開始する予定。現在は、JR東日本グルー