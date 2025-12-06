【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが2ndミニアルバム『WE GO UP』収録曲「PSYCHO」のパフォーマンスビデオを公開した。 ■MVに登場する唇のオブジェも登場 公開14日でYouTube再生数1億ビューを突破したMVに登場する唇のオブジェをそのまま再現したレッドトーンのセットが視線を圧倒する。暗闇のなかのシルエットで姿を現したBABYMONSTERは、どっしりとしたビートに合わせたグル}