【その他の画像・動画等を元記事で観る】 GENERATIONSの特別番組『GENERATIONS大学TV』が、12月27日19時からABEMAで放送される。 ■関西大学吹奏楽部とのコラボステージも GENERATIONSの冠番組『GENERATIONS高校TV』（以下、『GENE高』）が、大学を舞台に一夜限りの特別編として復活。『GENERATIONS大学TV』（以下、『GENE大』）として、パワーアップして帰ってくる。 『GENE高』は、「日本中の学生を熱狂させる学