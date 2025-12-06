契約更改交渉を終え、記者会見するソフトバンク・今宮＝6日、みずほペイペイドームソフトバンクの今宮健太内野手が6日、みずほペイペイドームで契約交渉し、1億円減の年俸2億円プラス出来高払いでサインした。16年目の今季は史上初の「400犠打、100本塁打」を達成したが、けがの影響で46試合の出場にとどまった。現在は左ふくらはぎのリハビリ中で、来春のキャンプは宮崎に行かずに調整するという。来季は内野の全ポジションに挑