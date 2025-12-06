「パンチェッタは大罪」と偽カルボナーラにイタリア農相が激怒した。騒動が起こったのはベルギー・ブリュッセルの欧州議会だ。【映像】日本と本場イタリアのカルボナーラ比較（動画あり）売店にあったラベルにはイタリア国旗があしらわれ、カルボナーラと銘打ったパスタソースを見た農相は「パンチェッタなど論外だ。これらの製品は最悪の“イタリア風”の代表格だ。これが欧州議会の売店に並ぶのは許しがたい。即刻調査を要請