大分市で記者団の取材に答える立憲民主党の野田代表（右）＝6日午前立憲民主党の野田佳彦代表は6日、与党が共同提出した衆院議員定数削減法案について、1年以内に結論が出なければ小選挙区25、比例代表20を自動的に削減するとの内容を批判した。「立法措置を前倒しで決めておくことは許されない。憲法学的に見ても極めて疑義がある」と大分市で述べた。同時に自民党と日本維新の会が連立政権合意書に「1割を目標に削減する」と