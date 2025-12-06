STARTO ENTERTAINMENTは6日、公式サイトを更新。所属アーティストが一堂に集まる、年末年始を跨いだカウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」を東京ドームで午後10時30分（開演）より開催することを発表した。同イベントにはSixTONESも出演。SixTONESは、31日に『COUNTDOWN JAPAN 25/26』、『第76回NHK紅白歌合戦』とのライブ・歌番組のはしごで大忙しの大みそかとなる。【写真】3年前のカウコン