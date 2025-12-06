将棋の第3回達人戦立川立飛杯準々決勝・第3試合が12月6日、東京都立川市の「立川ステージガーデン」で行われ、羽生善治九段（55）が屋敷伸之九段（53）に114手で勝利した。【映像】羽生九段が勝利した瞬間この結果、羽生九段の4強入りが決定。2年ぶり2度目の優勝を目指し、7日に行われる準決勝に臨む。屋敷九段の先手となった本局は、相矢倉の出だしから激戦へと発展。羽生九段は「中盤のところはまずまずだと思っていたが、