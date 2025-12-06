決勝トーナメント3回戦イタリア選手に敗れた永野雄大＝北九州メッセフェンシング男子フルーレの高円宮牌ワールドカップ（W杯）第2日は6日、北九州市の北九州メッセで個人の決勝トーナメントが行われ、日本勢は8強入りを逃した。パリ五輪団体で金メダルを獲得した永野雄大（ネクサス）は3回戦でイタリア選手に5―15で完敗。西藤俊哉（セプテーニ・ホールディングス）も3回戦でフランス選手に14―15で惜敗した。同五輪団体金メ