元プロ野球選手で野球解説者の杉谷拳士氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で11月26日に公開された動画に出演。日本ハム・清宮幸太郎との合宿で驚いた出来事を明かした。杉谷拳士氏○清宮幸太郎の食欲に驚き清宮とは先輩後輩の関係性で、一緒に自主トレを共にしていた杉谷氏。初めて自主トレをともにした伊江島合宿の様子についてスタッフに尋ねられると、「行きたいです!」と野太い声で当時の清宮のモノマネ