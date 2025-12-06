絢香の楽曲「花束じゃなくキミといたい」が、マリモホールディングスの新TV・WEB・ラジオCM「瞬間と永遠」篇に起用されることが発表された。幅広い事業領域に取り組むマリモホールディングスでは、「現在」と「未来」の両方に真摯に向き合う姿勢を「瞬間と永遠」というメッセージに込めた新CMを制作した。CMには絢香が起用され、イメージキャラクターとして登場している。CM放映は12月7日(日)より全国（一部地域を除く）でスタート