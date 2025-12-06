SKY-HIが、生ドーナツ専門店「I’m donut？」のコラボレーションによるCDサイズのリングドーナツ「I’m CD？」を2025年12月11日より期間限定で発売することを発表した。「I’m CD？」は、12月12日にリリースするデジタルアルバム『Success Is The Best Revenge』にも収録される楽曲「It’s OK」の世界観をモチーフに「I’m donut？」平子良太シェフが独自レシピをもとに新たに開発。直径約12cmというインパクトあるサイズ感であり