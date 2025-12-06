大分市佐賀関で起きた大規模火災の被災者を支援しようと、高校生たちが6日、募金活動を行いました。高校生「佐賀関大規模火災の義援金を受け付けています。皆様のご協力をお願いします」JR大分駅前で6日、募金活動を行ったのは高校生16人です。高校生たちはボランティア活動に取り組む青少年赤十字のメンバーで、日本赤十字社の職員と一緒に協力を呼びかけました。集まった義援金はすべて日本赤十字社を通じて被災者の生活支援に活