山津見神社の例大祭で披露された「虎捕太鼓」＝6日午前、福島県飯舘村オオカミ信仰で知られる福島県飯舘村の山津見神社で6日、例大祭が開かれ、地域の伝統芸能などが披露された。東京電力福島第1原発事故で一時、全村避難した影響で縮小開催してきたが、帰還した住民らが奔走し、4日から15年ぶりにかつての規模で開催。茶屋や屋台も復活し、訪れた人たちは振る舞われた郷土料理などを食べながら、思い出話に花を咲かせた。最終