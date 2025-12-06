お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、きょう6日に放送される。今回は、スバルが誇る名車『レガシィ』の開発を担当したエンジニアの辰己英治氏を迎え、世界的人気を誇った1台を、分かりやすく徹底解剖する。【写真】「開発費は天文学的数字」…社運を賭けたスバル『レガシィ』＆影響与えた“名車”の全貌『レガシィ』を語るう