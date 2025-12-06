「明治安田Ｊ１、広島２−１湘南」（６日、エディオンピースウイング広島）広島が終盤での逆転勝利でリーグ最終戦を白星で飾った。今季は４位でフィニッシュ。今季限りでの退任が発表されているミヒャエル・スキッベ監督はサポーターに感謝の言葉を届けた。試合後の退任セレモニーでマイクを握った指揮官は「このチームでサッカーをしたのもすごく楽しかったですし、ファンの人にスタジアムで背中を押されるのもすごく楽しか