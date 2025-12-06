ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが６日、大みそかに東京ドームで「カウントダウンコンサート」を開催することを公式サイトで発表した。ＳｎｏｗＭａｎら総勢１２組が参加する。カウコンは旧ジャニーズ事務所時代の恒例イベントだったが、２２年を最後に開催を見送っていた。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ体制では初で、３年ぶりの復活となる。休止期間中の２３年は、ＳｎｏｗＭａｎらが年またぎで