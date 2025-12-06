お笑いコンビ、麒麟の川島明（46）が6日放送のTBS系「ギリある☆マニュアル」に出演。SUPER EIGHT横山裕とのMCコンビを喜んだ。同番組は「誰もが遭遇の可能性がギリあるトラブルへの対処法を学ぶ」というテーマのもと、再現ドラマを軸に学ぶバラエティー。川島はオープニングが始まると「初めてですね」と共演を喜んだ。藤本美貴が「珍しい」と反応すると、川島は「この組み合わせも“ギリある”」と番組タイトルをアピールした。