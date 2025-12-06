歓喜に沸く鹿島アントラーズ。その横には横浜F・マリノスがいた。一時は最下位に沈み、かつてないほど苦しみながら前々節にJ１残留を決めた横浜FMは12月６日、最終節で首位の鹿島と敵地で対戦。序盤からペースを握られ続け、元マリノスのレオ・セアラに複数得点を許した後、終了間際に天野純が１点を返すのがやっとで、１−２で敗れた。この結果、鹿島の９年ぶり９度目のJ１制覇が決定。横浜FMは目の前でライバルの悲願成就