鹿島アントラーズは12月6日、メルカリスタジアムで行なわれたJ１最終節で横浜F・マリノスを２−１で下し、９年ぶりのJ１制覇を達成した。就任１年目で鹿島をタイトルに導いた鬼木達監督は、試合後の優勝セレモニーでこの１年間の苦闘とプレッシャーの重さを振り返りながら、サポーターとチームへの感謝を込めたスピーチを行なった。指揮官はまず、サポーターやスポンサーへの感謝の言葉から口を開いた。「ファン・サポーター