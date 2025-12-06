レジェンドであるクーマンが率いるオランダ。その国内では森保ジャパンに対する分析が早くも展開された(C)Getty Imagesシビアな組み合わせだ。現地時間12月5日、アメリカの首都ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで、来年6月に開幕する北中米ワールドカップの組分け抽選会が行われ、8大会連続8度目の出場となる日本は、オランダ、チュニジア、そして欧州予選プレーオフB組（スウェーデン、ウクライナ、ポーランド