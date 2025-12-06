ヨーロッパ最大級の音楽の祭典にイスラエルの参加が認められることになり、複数の国が不参加を表明する事態となっています。【画像】ユーロビジョンへのイスラエル参加に対するボイコット各国の公共放送が選んだミュージシャンらによる音楽の祭典「ユーロビジョン」を巡り、運営を担うヨーロッパ放送連合は4日、オーストリアで来年5月に開かれる大会にイスラエルの参加を認める決定をしました。ロイター通信によりますと、こ