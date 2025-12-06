スペイン・ビルバオのグッゲンハイム美術館などで知られる世界的建築家のフランク・ゲーリーさんが亡くなりました。96歳でした。【映像】フランク・ゲーリーさんが手掛けた建築物の数々ロイター通信などによりますと、フランク・ゲーリーさんは5日、アメリカ・カリフォルニア州のサンタモニカの自宅で呼吸器疾患のため死亡しました。ゲーリーさんは1929年にカナダのトロントで生まれ、10代でアメリカに移住後、南カリフォル