高市早苗首相の台湾有事についての発言から、中国が日本に対して強硬な姿勢を示している。エンタメ業界では、複数の日本映画の中国での上映が見合わせに。しかし、大人気の『鬼滅の刃』の劇場版は予定どおり公開された。【写真】中国SNSで大体的に告知された映画『鬼滅の刃』「中国側が、公開見合わせは“鬼滅だけはやめておこう”と考えたのは間違いないと思います。日本映画の公開見合わせが明らかになったのは11月17日。『鬼