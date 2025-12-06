中国でも人気の回転ずしチェーンの「スシロー」が6日、初めて上海市に出店しました。待ち時間は10時間以上で、大行列ができました。【映像】待ち時間10時間超 オープン初日で賑わうスシロー上海店「とてもおいしいです。まぐろの大トロですね」「確かにとてもおいしいので、これなら他の街で行列ができても無理はないです」（来店した男性客）「スシロー」は4年前、広東省広州市に中国1号店を出店したのを皮切りに北京、蘇州な