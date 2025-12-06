◇プロボクシングU−NEXTBOXING.4WBO世界フライ級タイトルマッチアンソニー・オラスクアガ《12回戦》桑原拓（2025年12月17日両国国技館）WBO世界フライ級4位の桑原拓（30＝大橋、14勝9KO2敗）が6日、横浜市内の所属ジムでWBO世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳、10勝7KO1敗）への挑戦に向けた練習を公開した。1ラウンドずつ披露したシャドーとミット打ちでは「スピードスター」の異名通り、切