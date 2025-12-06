6日午後5時15分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は大隅半島東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮崎県の日南市、鹿児島県の鹿屋市です。【各地の震度詳細】■震度1□宮崎県日南市□鹿児島県鹿屋市気象庁の発表に基