モデルの野崎萌香（35）が6日、警視庁麻布署で一日警察署長を務め、都内で「冬のTOKYO交通安全キャンペーン」に出席した。この日は警察官の制服を着用し登場。麻布十番周辺でパレードを実施し、六本木ヒルズでトークショーを行った。警察官の制服を着用するのは初めてだったといい、「今年はお芝居の仕事をさせていただくことが多く、看護師さんの役を演じたりして、制服を着る機会に恵まれている」とにっこり。「体にフィットして