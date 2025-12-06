大正の華やかな時代から戦中・戦後も生き抜いた女性がいる。ノンフィクション作家の平山亜佐子さんは「16歳で恋人のため小指を詰めた芸者の照葉は、その後も男たちに翻弄されたが、平成6年まで生きた」という――。※本稿は、平山亜佐子『戦前エキセントリックウーマン列伝』（左右社）の一部を再編集したものです。羽子板を持つ大阪の芸者・照葉。1920年に作られた絵葉書（写真＝Flickr／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons