幸福度世界一とも言われる北欧・デンマークの人々はどのような人間関係を築いているのか。デンマーク文化研究家の針貝有佳さんは「彼らは人間関係が深刻化する前に距離感の調整を行う。そのため、離婚率は日本よりも高い40％である一方で、離婚後も共に子育てを行っている」という――。（第3回／全3回）※本稿は、針貝有佳『デンマーク人の休む哲学』（大和書房）の一部を再編集したものです。■悩み事があると心は休まらない皆さ