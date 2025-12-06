12月6日、中京競馬場で行われた3R・3歳上1勝クラス（牝・ダ1800m）は、古川奈穂騎乗の9番人気、レーヴドレフォン（牝4・栗東・矢作芳人）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にディペンダブル（牝3・美浦・菊沢隆徳）、3着に2番人気のスルーザナイト（牝3・栗東・西園翔太）が入った。勝ちタイムは1:54.2（良）。1番人気で小沢大仁騎乗、タマモジャスミン（牝3・栗東・大橋勇樹）は、7着敗退。【中京7R】永島まなみが今年の19勝目…