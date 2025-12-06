５日午後５時10分ごろ、岡山市南区植松の若林直美さんの住宅から炎が見えて煙が出ているのを通りがかった人が見つけ119番通報しました。駆けつけた消防が約30分後に火を消し止めましたが、木造２階建ての住宅の１階のリビングや洋室などが焼けました。１階から男性１人が意識不明の状態で見つかり、病院に搬送されましたが、約６時間半後に死亡が確認されました。若林さんは長男（31）と長女の３人で暮らしていて、出火当時、若林