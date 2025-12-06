高松市の東部運動公園６日、阪神タイガースの元選手が子どもたちに野球を教えました。 地域の少年野球チームに所属する子どもたちのためにイノウエ商会と三祥が企画したものです。 小学生約60人を指導したのは、今シーズンで現役を引退した原口文仁さんと、岩田徹さんら３人です。守備位置ごとのボールの投げ方や、バットを振るタイミングなどを指導しました。 原口さんは「野球の楽しさや周