巨人・浦田俊輔内野手が６日、東京・稲城市のよみうりランドで行われた「ＧＩＡＮＴＳＤａｙＳｐｅｃｉａｌ２０２５」スペシャルトークショーに参加。プロ１年目を終えた２３歳は自身初となるトークショーに「めちゃめちゃ楽しかったです。いい経験をさせてもらっていますし、プロ野球ならでは、ですね」と初々しくはにかんだ。５６４人のファンが詰めかけたイベントで平内、又木、京本、佐々木、宮原とトークを展開。先