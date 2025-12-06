今日6日の夜は千葉県を中心とした関東の沿岸部で雨の降る所がありそうです。高気圧に覆われている中で、関東の沿岸部だけ雲が広がりやすい理由は?詳しく解説していきます。厄介な風の収束関東沿岸部は6日午後から雲が多い今日6日の関東は午前中は広く晴れましたが、午後は沿岸部を中心に雲の多い天気となりました。正午の天気図をみると、本州付近は広く高気圧に覆われているため、晴天が続いてもいいように感じます。実際に、九