◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節岡山２―１清水（６日・アイスタ）Ｊ１清水エスパルスは最終節のホーム岡山戦で１―２と敗れ、３連敗でシーズンを終えた。今季限りで退任する秋葉忠宏監督の清水でのラストマッチを白星で飾ることはできなかった。前半は０―０で折り返したが、後半１８分に岡山ＦＷルカオに先制を許すと、同３１分にはＦＷ江坂任に追加点を奪われた。清水は後半４５分、高橋利樹のゴールで１点を返したものの