５日、式典で聖火をともすイタリアのマッタレッラ大統領（左）。（ローマ＝新華社記者／李京）【新華社ローマ12月6日】イタリア・ローマのクイリナーレ広場で5日、2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火リレー記念式典が開かれ、聖火が特設台にともされた。５日、式典会場に設置された聖火の種火。（ローマ＝新華社記者／李京）５日、式典に出席した国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長（右から３人目）と来賓