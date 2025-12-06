◇男子ゴルフツアー日本シリーズJTカップ第3日（2025年12月6日東京都東京よみうりカントリークラブ＝7002ヤード、パー70）賞金ランク1位の金子駆大（23＝NTPホールディングス）が66と伸ばして通算5アンダーの6位につけた。首位とは3打差で逆転V圏内に浮上した。「前半はショットがあんまり良くなくて、でも後半からパットも噛み合ってきて最後は凄い良い上がりができた」と16番で5メートル、17番で2メートル、難関の18