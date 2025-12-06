「ステイヤーズＳ・Ｇ２」（６日、中山）戸崎圭騎乗の２番人気馬ホーエリート（牝４歳、美浦・田島）が重賞初制覇。好位３、４番手を進み、手応え十分に直線へ向くと、残り１００メートルでグイッとひと伸び。後続の猛追を振り切り、田島師＆戸崎圭の“師弟タッグ”で重賞初制覇を手にした。牝馬の勝利は８６年のシーナンレディー以来３９年ぶりの快挙で、タイムは３分４７秒２（良）。２着に５番人気のマイネルカンパーナ、３